Denver Broncos wohl weiterhin offen für Rückkehr von Russell Wilson

Nun soll es am Montag zu einem 30-minütigen Gespräch zwischen Payton und Wilson gekommen sein, bei dem auch das Thema einer Rückkehr als mögliches Szenario diskutiert wurde, wie es im Bericht heißt. Eine Entscheidung in der Causa Wilson sei demnach recht zeitnah zu erwarten.

Wilson selbst sagte bereits Ende 2023, dass er von den Broncos um eine Vertragsanpassung gebeten wurde, er ansonsten auf der Bank landen würde, was letztlich in den beiden letzten Saisonspielen tatsächlich geschah.

Der Darstellung, dass Wilson auf der Bank landete, weil es bislang zu keiner Vertragsanpassung kam, widersprach Broncos-CEO Paton jedoch.

"Während der Bye Week habe ich mich in gutem Glauben und in einem kreativen Versuch an Russ‘ Agenten gewandt, um seinen Vertrag anzupassen", sagte Broncos-CEO Paton dazu am Dienstag, "wir konnten keinen Deal abschließen und machten mit unserer Saison weiter. Es kam nicht wieder zur Sprache. In Week 17 nahm Sean einen Wechsel auf der Quarterback-Position vor. Dies war eine Football-Entscheidung von Sean".