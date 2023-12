Platz 1: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 1)

Und als nächstes probiert es der alte neue Spitzenreiter im Ranking, die Philadelphia Eagles. Ja, Jalen Hurts lieferte beim 37:34 gegen die Bills keine statistische Glanzleistung ab. Aber seine Fähigkeit, stets die Ruhe zu bewahren und die Plays zu liefern, wenn sein Team ihn am meisten braucht, erinnern beinahe an Tom Brady. Die 49ers werden in Woche 13 ein schwieriger Test. © 2023 Getty Images