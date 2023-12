Detroit Lions: So schmeißt Dan Campbell die Saison weg - ein Kommentar

Chase Young (San Francisco 49ers)

Die Saison brachte für Chase Young bereits den Abschied von den Washington Commanders, die die Fifth Year Option links liegen gelassen hatten. Seit Week 5 trägt er das Trikot der San Francisco 49ers und bewirbt sich also in Kalifornien um einen dicken Vertrag. 22 Tackles und 7,5 Sacks in 15 Partien sind schonmal Hausnummern, die Interesse wecken dürften. © Icon Sportswire