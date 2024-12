Aussetzer von Jahmyr Gibbs: Der Running Back teilt in den sozialen Medien ein Bild mit sensiblen taktischen Details der Detroit Lions. Dan Campbell reagiert erwartungsgemäß wenig erfreut.

Ein Fehler mit bösen Folgen? Running Back Jahmyr Gibbs hat der NFL-Konkurrenz der Detroit Lions aus Versehen sensible taktische Details zur Offensive der Lions verraten.

Der 22-Jährige postete in den sozialen Medien ein Foto seines Teamkollegen Jermar Jefferson vor einem riesigen Whiteboard, aufgenommen offenbar nach dem Sieg gegen die Chicago Bears an Thanksgiving in einem Besprechungsraum seines Teams.

Blöd nur: Auf diesem Whiteboard waren zahlreiche Audibles zur Pass Protection, also verschlüsselte Kommandos, die der Quarterback seiner Offensive Line vor dem Snap mitteilt, um den Spielzug anzusagen, im Detail notiert. Die Erklärungen dazu waren praktischerweise gleich mit beschrieben.