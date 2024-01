Nach einem Pass von Quarterback Matthew Stafford, sprang Liones-Safety Kerby Joseph in Higbee, welcher noch beschäftigt war den Ball zu fangen und damit ungeschützt war. Schulter so wie Helm trafen dabei die Region rund um das Knie. Es flog keine Flagge, es war für die Schiedsrichter kein illegales Einsteigen.

"Ich mein, er hat gesagt, dass er in die Kniescheiben beißen will, als er vorgestellt wurde."

Stafford zu Joseph: "Du bist ekelhaft und du weißt das"

Direkt nach der Situation auf dem Platz rannte Rams-Quarterback Matthew Stafford zu Joseph: "Das war ein guter Treffer, aber du bist ekelhaft wie sonst was. Und du weißt das. Es ist auf Kamera, ich habe es schon öfter gesehen", platzte es aus dem 35-Jährigen mit Blick auf die Vorgeschichte des Detroiter Defense-Spielers heraus.

Neben der Regeldiskussion, was erlaubt ist und was nicht, entfachte in den sozialen Medien auch ein Streit. Wie soll man sonst tacklen und wer trägt jetzt die Schuld? Der Quarterback? Der Verteidiger? Das Regelbuch? Das bringt den Spielern mit den gerissenen Kreuzbändern, die Joseph auf dem Gewissen hat, jetzt erstmal jedoch recht wenig.

Lions-Mitspieler C.J. Gardner Johnson verteidigte Joseph direkt nach der Partie ebenfalls: "Es ist wie Brady gesagt hat. Bring deinen Mitspieler nicht in so eine Situation. Jeder Rams-Spieler, der sich aufregt, dass das ekelhaft wäre, sollte seinen QB fragen, warum er den Ball so wirft, dass es den Receiver in Gefahr bringt."

Joseph sagte betont kurz angebunden: "Ich möchte niemanden absichtlich verletzen." Dennoch sprechen die letzten Wochen eine andere Sprache.

Die Lions haben das Spiel zwar gewonnen, aber durch diese wiederholt streitbare Situation an manchen Ecken Sympathien verloren.