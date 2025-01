Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown scheitern in den NFL-Playoffs an sich selbst

Für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions ist der große Traum vom Super Bowl gleich im ersten Playoff-Spiel geplatzt.

Amon-Ra St. Brown wirkte benommen.

Seine müden Augen wanderten ziellos umher, sein Blick war leer, in kurzen, unter seelischem Schmerz hervorgepressten Antworten versuchte er zu erklären, was nicht zu erklären schien.

Ein 31:45 gegen die Washington Commanders mit dem gebürtigen Berliner Brandon Coleman, das niederschmetternde Aus gleich im ersten Playoff-Spiel - bei St. Brown und den Detroit Lions herrschte nach einer bislang so rauschhaften Saison plötzlich Katerstimmung.

"Sie haben", sagte St. Brown mehrfach, "ein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns offensichtlich selbst geschadet." In der Tat war es eine historische Niederlage für die beste Mannschaft der regulären Saison in der NFC: Noch nie war ein Team in den Playoffs der NFL gescheitert, das mehr als 300 geworfene Yards und mehr als 200 gelaufene Yards erreichte.

Die Erklärung: Die Defense versagte. Und Jared Goff, Detroits Quarterback, gleich mit.