Deutsche Spieler in der NFL: Deutlich mehr internationale Kaderplätze in der kommenden Saison

Platz 1: San Francisco 49ers

Wie souverän willst du ein Spiel gewinnen? San Francisco 49ers: Ja. Beim 30:7 gegen die Pittsburgh Steelers gibt es nie Zweifel am Sieger. Brock Purdy spielt traumwandlerisch sicher, als wäre er nie verletzt gewesen, die Defense ist so aufmerksam und aggressiv, wie man sie kennt. Und dann sind da noch Christian McCaffrey und Brandon Aiyuk. 49ers-Herz, was willst Du mehr?