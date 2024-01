Extremwetter in USA: Kälte in Kansas City und Schneemassen in Buffalo-Region

Anzeige

NFL-Spielern müssen ohnehin hart im Nehmen sein. Aber an diesem Wild-Card-Wochenende verlangt das Extremwetter einigen von ihnen besonders viel ab.

Die NFL-Playoffs sind nicht nur für viele US-Amerikaner die heißeste Zeit des Jahres. Doch zumindest in der Wild Card Round geht es offenbar mancherorts bitterkalt zu.

Denn in Teilen der USA ist Extremwetter zu erwarten. Beispielsweise in Kansas City, wo die Chiefs auf die Miami Dolphins treffen, und in Orchard Park, wo die Buffalo Bills die Pittsburgh Steelers empfangen.

Wenn in Kansas City der Kickoff erfolgt, sind laut dem National Weather Service -2 Grad Fahrenheit zu erwarten, also fast -19 Grad Celsius. Durch den Wind-Chill-Effekt fühlen sich die Werte demnach sogar wie -24 Grad Fahrenheit an, also -31 Grad Celsius. Für die Gäste wäre es damit das kälteste Spiel ihrer Franchise-Geschichte.

Am Freitag galt für die Stadt im Nordwesten von Missouri sogar noch eine Warnung, das Haus nicht zu verlassen. Denn die gefährlichen kalten Winde hätten in weniger als zehn Minuten zu Erfrierungen an freiliegender Haut führen können. Die Wind-Chill-Warnung gilt noch bis Dienstagmittag.