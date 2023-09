Fantasy Manager 2023: Icke stellt sein Team auf

In Woche eins hatte Icke mit der Bengals Passing Offense und Joe Burrow als Quarterback etwas Pech. In Woche zwei kommt ein neuer Angriff mit folgendem Team:

Der Fantasy-Manager von ran geht in die nächste Saison. Hier könnt ihr euch euer Team zusammenstellen und tolle Preise gewinnen!

Über 400 Yards Passing in Woche eins für die Miami Dolphins. Tua Tagovailoa und Tyreek Hill haben eine eigentlich nicht ganz verkehrte Chargers-Defense ziemlich alt aussehen lassen. Die New England Patriots sind allerdings keine schlechte Defense und dürften es den Dolphins nicht einfacher machen.

Rushing Offense: Los Angeles Chargers

Joshua Kelly und Austin Ekeler liefen in Woche eins richtig heiß gegen eine schwächelnde Dolphins-Defense und waren eigentlich präsenter als die hocheingeschätzte Passing Offense um Quarterback Justin Herbert. Die Tennessee Titans Defense war allerdings sehr stark in Woche eins in der Lauf-Verteidigung gegen die Saints.