Der Sender "Fox Sports" sieht sich einem handfesten Skandal ausgesetzt. Eine ehemalige Mitarbeiterin hat eine Klage eingereicht und schwere Vorwürfe gegen Ex-Moderator Skip Bayless erhoben.

Eine ehemalige Haarstylistin vom Sender "Fox Sports" verklagt ihren Ex-Arbeitgeber und erhebt schwere Vorwürfe gegen hohe Tiere und Ex-Mitarbeiter des Medienunternehmens.

Noushin Faraji behauptet in der Klageschrift, dass ein leitender Angestellter des Senders "seine Position ausgenutzt hat, um Frauen sexuell zu belästigen" und dass Moderator Skip Bayless sie unangemessen berührt und ihr ein sexuelles Angebot gemacht habe.

Die Klägerin, die nach eigenen Angaben von 2012 bis August 2024 bei "Fox Sports" gearbeitet hat, erhebt in der 42-seitigen Klageschrift, die "Front Office Sports" vorliegt, eine Reihe von Vorwürfen. Neben Bayless werden auch Fox Sports EVP Charlie Dixon und FS1-Moderatorin Joy Taylor als Beklagte aufgeführt.

In der Schrift, die am Freitag in Los Angeles eingereicht wurde, behauptet Faraji, dass Dixon, der Leiter der Inhaltsabteilung von FS1, ihr auf einer Geburtstagsfeier in West Hollywood an den Hintern gefasst habe. Als sie Taylor von der Begegnung erzählte, soll die Fox-Moderatorin ihr gesagt haben, sie solle "darüber hinwegkommen", heißt es in der Klage.