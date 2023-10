Der 29-Jährige wurde wegen des Missbrauchs von leistungssteigernden Substanzen, auf englisch performance enhancing drugs - kurz PED - gesperrt. Insgesamt muss er sechs Spiele aussetzen und kann erst im Dezember gegen die Tennessee Titans wieder dabei sein. Damit verpasst er auch das Colts-Spiel in Deutschland gegen die New England Patriots Anfang November.

In den kommenden Wochen müssen die Indianapolis Colts auf ihren Starter auf der Defensive-Tackle-Position, Grover Stewart, verzichten.

Die NFL hat Defensive Tackle Grover Stewart von den Indianapolis Colts für sechs Spiele gesperrt. Grund ist der Missbrauch von sogenannten PED, also Performance Enhancing Drugs. Der Täter entschuldigte sich bereits.

Indianapolis Colts: Stewart zeigt Reue

Das Defense-Ass von den Colts beschwerte sich nicht und zeigte stattdessen Reue. "Ich will mich bei der NFL, de Colts, meinen Teamkollegen und meiner Familie entschuldigen", schreibt Stewart in seiner Instagram-Story.

"Ich respektiere die Integrität des Spiels und würde mich oder mein Team niemals absichtlich in diese Situation bringen", fuhr er fort. Die meisten Spieler sind sich der Einnahme verbotener Substanzen nicht bewusst, da sie schon in manchen Müsliriegeln steckt. "Ich und niemand sonst bin verantwortlich für meinen Körper und was ich ihm zuführe."