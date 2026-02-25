- Anzeige -
London Games 2026

NFL gibt bekannt: Diese Teams treten 2026 in London an

  • Veröffentlicht: 25.02.2026
  • 16:43 Uhr
  • ran
Im Oktober 2025 empfingen die Jacksonville Jaguars die Los Angeles Rams in London.
Im Oktober 2025 empfingen die Jacksonville Jaguars die Los Angeles Rams in London.© Imagn Images

Nach den Detroit Lions in München herrscht nun auch Klarheit über die London-Spiele. Während Washington zurückkehrt, ist für die Jacksonville Jaguars die englische Hauptstadt längst das zweite Wohnzimmer.

Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die Detroit Lions im Herbst ein Heimspiel in München ausrichten werden, stehen nun auch die Gastgeber für die London Games fest.

Wie die NFL am Mittwoch mitteilte, werden die Jacksonville Jaguars und die Washington Commanders in die englische Hauptstadt reisen, um dort ihre Heimspiele auszurichten.

Dabei werden die Jaguars erneut zwei Spiele in London ausrichten. Eines der Spiele wird im Wembley-Stadium stattfinden, das andere im Stadion der Tottenham Hotspur.

In der Spielstätte des Premier-League-Klubs wird auch das Heimspiel der Commanders in London ausgetragen. Das Team aus der US-Hauptstadt tritt zum zweiten Mal in England an, die Jaguars laufen bereits zu ihrem 15. und 16. Spiel in der Metropole an der Themse auf.

NFL: Gegner von Jags und Commanders stehen noch nicht fest

NFL - Lions in München: Amon-Ra St. Brown von Mama überrascht

Gegner und Termine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Es spricht aber viel dafür, dass die Jaguars im Oktober in zwei aufeinander folgenden Wochen in London spielen werden. Insgesamt richtet die NFL 2026 neun reguläre Saisonspiel außerhalb der USA aus.

Die Jags stehen dabei bei einer Bilanz von 7-7, die Commanders spielten 2016 unentschieden gegen die Cincinnati Bengals.

"Letzte Saison habe ich zum ersten Mal als Head Coach der Jacksonville Jaguars in London gespielt. Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, dass London zweifellos unser zweites Zuhause ist. Wir haben eine leidenschaftliche und fachkundige Fangemeinde dort, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut hat und die immer noch wächst", sagte Jags-HC Liam Coen.

