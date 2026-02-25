NFL gibt bekannt: Diese Teams treten 2026 in London an

Nach den Detroit Lions in München herrscht nun auch Klarheit über die London-Spiele. Während Washington zurückkehrt, ist für die Jacksonville Jaguars die englische Hauptstadt längst das zweite Wohnzimmer.

Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die Detroit Lions im Herbst ein Heimspiel in München ausrichten werden, stehen nun auch die Gastgeber für die London Games fest.

Wie die NFL am Mittwoch mitteilte, werden die Jacksonville Jaguars und die Washington Commanders in die englische Hauptstadt reisen, um dort ihre Heimspiele auszurichten.

Dabei werden die Jaguars erneut zwei Spiele in London ausrichten. Eines der Spiele wird im Wembley-Stadium stattfinden, das andere im Stadion der Tottenham Hotspur.

In der Spielstätte des Premier-League-Klubs wird auch das Heimspiel der Commanders in London ausgetragen. Das Team aus der US-Hauptstadt tritt zum zweiten Mal in England an, die Jaguars laufen bereits zu ihrem 15. und 16. Spiel in der Metropole an der Themse auf.