Jacksonville Jaguars verklagen ehemaligen Mitarbeiter wegen horrenden Diebstahls

Die Jaguars wurden in der Gerichtsakte zwar nicht namentlich genannt. Die Franchise bestätigte inzwischen jedoch, dass es sich bei dem Unternehmen, das in der Akte als „Business A" bezeichnet wird, um das NFL-Team handelt. In einer Erklärung hieß es, man habe Patel Anfang des Jahres entlassen.

"In den vergangenen Monaten haben wir vollumfänglich mit dem FBI und der US-Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen zusammengearbeitet und danken ihnen für ihre Bemühungen in diesem Fall“, so die Jags in ihrer Mitteilung.