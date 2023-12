Jake Browning: Ein Streber als neuer Held der Cincinnati Bengals

In Woche 12 gab es eine knappe 10:16-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers. Hier zeigte Browning schon im Ansatz sein bisher unbekanntes Talent in der NFL. 227 Passing-Yards, ein Touchdown, eine Interception und ein QB-Rating von 96,2. Das kann sich unter den Umständen sehen lassen.

Die Team-Strategie war auf ihn ausgelegt, und kaum einer glaubte noch daran, dass in dieser schwierigen Division ohne Burrow etwas zu holen wäre.

Doch dann der Schock in Woche 11 bei der 34:20-Pleite gegen die Baltimore Ravens: erneute Verletzung des Quarterbacks. Saisonaus für Burrow.

Nach einem wackligen Saisonstart mit einem angeschlagen Joe Burrow stabilisierten sich die Cincinnati Bengals und waren im Playoff-Rennen in der AFC North mit dabei.

Der 27-Jährige übernahm sofort Verantwortung und führte das Team zur jetzigen 6-6 Bilanz. In der Division ist noch alles möglich. Doch wer ist Browning eigentlich?

Doch spätestens nach dem vergangenen Spieltag sind die Bengals-Fans überzeugt: Auch mit Browning lebt der Playoff-Traum! In einem packenden Spiel gegen die Jacksonville Jaguars siegen die bengalischen Tiger 34:31 in Overtime, auch dank einer Monsterleistung des Burrow-Ersatzes.

Schulstreber und Rekordhalter

Bereits in der High School verblüffte Jacob Christopher Browning. Mit einem perfekten 1,0er-Abschluss beendete er seine schulische Laufbahn und spielte nebenbei überragenden Football.

Für die Folsom High School brach er einen Rekord nach dem anderen. In 46 Spielen brachte er von knapp 1.700 Versuchen fast 1.200 an seinen Mitspieler. Dabei kam er auf wahnsinnige 16.800 Passing-Yards und 229 Touchdowns. Die intelligente Wurfmaschine übertraf damit sämtliche Rekorde in Kalifornien. Die 229 TDs brachen sogar den nationalen Rekord von Maty Mauk.