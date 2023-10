Jalen Hurts führt die Eagles zu Sieg im Sunday Night Game gegen die Dolphins

Anzeige

Eine Woche nach der schmerzhaften Niederlage bei den Jets schlagen die Philadelphia Eagles die Miami Dolphins im Sunday Night Game der NFL.

Die Philadelphia Eagles sind zurück in der Erfolgsspur. Im Sunday Night Game des 7. Spieltags setzte sich der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison gegen die Miami Dolphins mit 31:17 durch und betrieb damit Wiedergutmachung für die 14:20-Niederlage in Week 6 gegen die New York Jets.

Eagles-Quarterback Jalen Hurts leistete sich im dritten Viertel einem Pick-Six, den Jerome Baker zum zwischenzeitlichen 17:17 in die Endzone der Gastgeber trug.