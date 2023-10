Anzeige

Die NFL hat Seahawks-Safety Jamal Adams mit einer Geldstrafe belegt. Dieser hatte sich unangemessen gegenüber einem Arzt verhalten beim Spiel gegen die Bengals.

Die NFL hat gegen Jamal Adams, den Safety der Seattle Seahawks, eine Geldstrafe von 50.000 US-Dollar verhängt. Adams hätte nach Angaben der Liga bei Seattles Niederlage gegen die Cincinnati Bengals in Woche 6 "verbale Bemerkungen gemacht und unangemessenen Körperkontakt mit einem Arzt forciert", berichtet "CBS Sports".

In einem Brief an Adams diese Woche erklärte die Liga, Adams habe die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels gestört, als der unabhängige Neurotrauma-Berater mit Seahawks Wide Receiver Jake Bobo zum medizinischen Zelt ging, um eine Gehirnerschütterung zu untersuchen.

Bobo hatte gerade einen 20-Yard-Pass von Geno Smith gefangen, als Bengals Safety Dax Hill einen großen Hit gegen Bobo austeilte, der zu einer Strafe führte. Bobo wurde für eine Evaluierung aus dem Spiel genommen, konnte aber ins Spiel zurückkehren.