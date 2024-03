NFL: Jason Kelce verzückt mit emotionaler Geste auf Rücktritts-Pressekonferenz

Und das laut eigener Aussage an jedem Trainingstag und vor jedem Spiel. Die letzte Partie des allseits beliebtem O-Liner verpasste O'Pella allerdings aufgrund einer Krebserkrankung, wie der Trainer in einem emotionalen Post auf "Instagram" bekanntgab.

Über die Jahre habe sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft entwickelt. Gerade in der Zeit seiner Krebserkrankung habe Kelce ihn immer unterstützt, so der Athletiktrainer.

"Als bei mir Krebs diagnostiziert wurde und ich mich einer Bestrahlung und Chemotherapie unterziehen musste, bot er mir sein Haus an der Küste an, wenn ich wegfahren wollte, und bot mir an, für die Mahlzeiten zu bezahlen, um meiner Frau und mir zu helfen. Znd er rief mich gelegentlich an, wenn ich zu Hause war, weil ich wegen der Chemotherapie zu krank war, um nach mir zu sehen und über beliebige Dinge zu reden."

Die Zusammenarbeit geht zu Ende, die Freundschaft aber sicherlich nicht.