Verlierer: Bailey Zappe (New England Patriots)

In der kommenden Offseason wird es einen neuen Quarterback bei den New England Patriots geben, das ist mittlerweile klar. Der zur Saisonmitte als Starter installierte Bailey Zappe hatte am Ende sogar schlechtere Statistiken als der geschasste Mac Jones. Caleb Williams? Drake Maye? Justin Fields? Russell Wilson? An Optionen sollte es nicht mangeln. © ZUMA Wire