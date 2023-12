Michigan Wolverines: Skandal-Coach Jim Harbaugh - der häufig aneckende Rasenmäher-Junkie

Nachdem der heute 60-Jährige von 2011 bis 2014 die Geschicke der San Francisco 49ers in der NFL lenkte und diese dabei in drei NFC Championship Games in Folge sowie einmal in den Super Bowl führte, gelang die spektakuläre Rückholaktion ans College, an dem Harbaugh einst selbst Absolvent war - eine perfekte Homecoming Story.

Der Ausschluss war nicht das erste Mal, dass Harbaugh, der zuvor bereits von 2004 bis 2006 als Head Coach für die San Diego Toreros sowie von 2007 bis 2010 für die Stanford Cardinals am College tätig war, in Skandale verwickelt war und suspendiert wurde.

Schlussendlich wurde der Übungsleiter für den Rest der Regular Season (drei Spiele) gesperrt, darf zu den Playoffs aber wieder mitmischen ( Michigan Wolverines vs. Alabama Crimson Tide im Rose Bowl am 1. Januar ab 22:45 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App ).

Ob nun die Kontroverse um Satellite Camps zur Sichtung der Top-Recruits im Jahr 2015 oder diverse Querelen nach strittigen Aussagen zu Ex-College-Coach Urban Meyer oder Statements zum Kniefall von Ex-49ers-Spieler Colin Kaepernick 2016 während der Nationalhymne - die Liste an Harbaughs "Auffälligkeiten" ist lang. Über die Jahre betonte der Coach immer wieder, dass er einfach so sei und mit seiner Meinung eben häufig polarisiere.

Anfang des Jahres wurde zuvor bereits Matt Weiss, der lange Jahre für Jims großen Bruder John in diversen Funktionen bei den Baltimore Ravens in der NFL tätig war und 2021 als Quarterback Coach nach Michigan kam und dort 2022 zum Co-Offensive Coordinator befördert wurde, von der Universität zunächst beurlaubt.

Anzeige

College-Teams und Spieler stehen eisern zu Harbaugh

Trotz all der Skandale über die Jahre ist Harbaughs sportlicher Wert für seine Teams unbestritten und seine Akzeptanz sowie Wertschätzung bei Kollegen gleichwohl wie Spielern ungebrochen.

So standen die Spieler stets zu Harbaugh, der mit seinen Coaching Skills und seinen beispiellosen Qualitäten in der Entwicklung der Stars von morgen über die Jahre konstant herausstach. So etwa schon vor eineinhalb Jahrzehnten in Stanford, als er damals einen gewissen Andrew Luck coachte. Harbaugh bezeichnete den Quarterback 2019 als einen "Bruder" und einen seiner absoluten Lieblingsspieler, die er je trainiert habe.

Bei den Cardinals hatte Luck eine unglaubliche Karriere, warf unter der Führung seines Lehrmeisters für 9.430 Yards sowie 82 Touchdowns und gewann zweimal den Pac-10 Player of the Year Award. Der spätere First Overall Pick der Indianapolis Colts im Draft 2012 schaffte es zwei Mal in die Endauswahl für die Heisman Trophy und wurde 2011 zum Orange Bowl MVP gekürt.