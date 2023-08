Green Bay Packers droht Debakel nach Abgang von Kicker-Urgestein Mason Crosby - ein Kommentar

Chicago Bears: Stärken (Offensive)

Das erste Preseason-Spiel der Chicago Bears stellte erneut unter Beweis: Diese Offensive kann Highlights auflegen. In der abgelaufenen Spielzeit zählten die Bears zu den Top-Teams in der Kategorie "explosive Spielzüge" (Läufe über zehn und Pässe über zwanzig Yards). In der Offseason wurde die Offensive mit D.J. Moore, Darnell Wright und D'Onta Foreman weiter verstärkt. © USA TODAY Network