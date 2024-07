Anzeige

Die Kansas City Chiefs stecken inmitten der Saisonvorbereitungen. Im Rahmen des Training Camps scheint Wide Receiver Kadarius Toney für eine neue Position in Frage zu kommen.

Lediglich 169 Receiving Yards, 31 Rushing Yards und ein Touchdown gelangen Kadarius Toney in der abgelaufenen Saison. Zudem verbuchte er mehrere Drops und ein Fumble. Auch sein wichtiger Touchdown gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl 2023 kann nicht über diese magere Bilanz hinweg täuschen.

Der ehemalige Erstrunden-Pick, der in der Saison 2022/23 per Trade von den New York Giants zu den Kansas City Chiefs gewechselt war, konnte in seiner bisherigen NFL-Karriere nur situativ sein Talent entfachen.

Ein Positionswechsel könnte nun frischen Wind in die Karriere des erst 25 Jahre alten Toney bringen.