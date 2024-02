Kansas City Chiefs: NFL verhängt Geldstrafe gegen Linebacker Nick Bolton

Anzeige

Es ist die letzte Geldstrafe der Saison: Nick Bolton muss aufgrund eines Fouls im Super Bowl eine Buße zahlen.

Die NFL hat nach dem Super Bowl eine einzige Geldstrafe verhängt: Schuldiger ist Chiefs-Linebacker Nick Bolton, der eine Buße von 8.238 US-Dollar zahlen muss.

Grund für die Strafe ist eine Horse-collar Tackle gegen 49ers-Quarterback Brock Purdy im zweiten Quarter des Super Bowls.

Wie die NFL ankündigte, wurden in Regular Season und Playoffs insgesamt 43.764 Spielzüge durchgeführt. Boltons Strafe war die 419. Geldbuße der Saison. Umgerechnet wurde in dieser Saison also bei 0,96 % aller Plays eine Geldstrafe verhängt.

Nick Bolton war einer der Leistungsträger der starken Chiefs-Defense, die im Endspiel gegen die San Francisco 49ers nur 22 Punkte zuließ. Der 23-Jährige führte sein Team mit 13 Tackles an und gewann den zweiten Super-Bowl-Titel seiner Karriere.