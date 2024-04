Kansas City Chiefs stellen die Weichen auf nächste NFL-Dynastie! Ein Kommentar

Anzeige Die Kansas City Chiefs haben den Vertrag mit Head Coach Andy Reid und weiteren handelnden Personen verlängert. Damit stellen die Chiefs die Weichen nicht nur auf Zukunft, sondern auf die nächste NFL-Dynastie. Von Kai Esser Es ist gar nicht so lange her, da hatte Andy Reid noch den Ruf eines - hart gesagt - Versagers. Seine Teams performten in den regulären Saisons regelmäßig gut bis überragend. Nur um dann irgendwann in den Playoffs, sei es in der Wild Card Round oder im Super Bowl, zu scheitern. Bis dann irgendwann ein Quarterback namens Patrick Mahomes kam. Seitdem Mahomes Starter ist, erreichten die Chiefs vier Super Bowls und gewannen drei davon. Logisch, der Quarterback ist die wichtigste Figur auf und neben dem Feld. Aber der Head Coach kommt gleich dahinter. Er muss seine Koordinatoren bestimmen, den Gameplan austüfteln, teils unpopuläre Entscheidungen treffen und - im Falle von Reid zumindest - auch noch Plays ansagen.

Genau das schafft Reid in Perfektion. Was ihm oftmals fehlte, nämlich ein Star-Spielmacher, hat er jetzt und er gewinnt eine Lombardi Trophy nach der anderen. Deshalb wurde sein Vertrag, wie auch der von General Manager Brett Veach, bis 2029 verlängert. Die Chiefs gehen damit die nächsten Schritte in Richtung NFL-Dynastie. Wenn sie das nicht schon längst sind.

Kansas City Chiefs: Verhältnis zwischen Reid und Spielern passt perfekt Im ultimativen Team-Sport American Football ist die Teamchemie wichtiger als in jeder anderen Sportart. 53 plus X in Testosteron getränkte Männer müssen eine funktionierende Mannschaft bilden. Das schafft Reid wie kaum ein Zweiter. Die Spieler folgen und vertrauen ihm, er vertraut den Spielern. Bestes Beispiel: Im Super Bowl schrie Tight End Travis Kelce seinen Head Coach wutentbrannt an, weil er ihn vom Feld genommen hatte. Was in den sozialen Medien noch während des Spiels zum Thema gemacht wurde, war nach selbigem für die Beteiligten gar keins. Und für den Head Coach sowieso nicht. Der ließ sich nicht beirren und coachte unverdrossen weiter. Warum? Weil er Kelce seit nunmehr elf Jahren kennt und genau einschätzen kann, ob das ein Fehltritt des Superstars ist oder eine übliche Reaktion von ihm.

