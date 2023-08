Los Angeles Chargers: Rookie gelingt Sack im ersten Football-Spiel

Anzeige

CJ Okoye, Defensive Liner der Los Angeles Chargers, sammelte im ersten Preseason-Spiel einen Sack. Der gebürtige Nigerianer kam über das International Pathway Program zu den Kaliforniern und hatte vorher noch nie ein professionelles Football-Spiel absolviert.

Wenige Minuten verblieben noch im ersten Preseason-Spiel der neuen NFL-Saison zwischen den Los Angeles Chargers und den Los Angeles Rams, als sich CJ Okoye seinen Weg zu Rams-Quarterback Stetson Bennett bahnte und ihn mit einem Tackle zu Boden brachte.

Für Okoye war es der erste Sack in der Partie - und gleichzeitig auch in seiner Karriere im American Football. Der gebürtige Nigerianer, der über das International Pathway Program in dieser Offseason zu den Chargers kam, stand zuvor noch nie in Amerika in einem professionellen Football-Spiel auf dem Rasen.