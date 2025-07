Minnesota Vikings: Justin Jefferson hat Schwierigkeiten mit einer NFL-Regel

"Wenn man sich unsere Leistungen in der vergangenen Saison anschaut, und dann bedenkt, dass wir auswärts spielen mussten, hat das definitiv einiges geändert", so der 26-Jährige.

So wurde der Passempfänger im Interview mit "Yahoo Sports" gefragt, ob Teams der Wild Card Round mit besserer Bilanz in den Playoffs Heimvorteil haben sollten. Seine klare Antwort: Ja!

In der Postseason musste das Team deshalb auswärts antreten, womit Wide Receiver Justin Jefferson durchaus ein Problem hat.

Die Minnesota Vikings haben die Regular Season in der vergangenen NFL-Spielzeit mit der zweitbesten Bilanz der gesamten NFC abgeschlossen, waren für die Playoffs aber dennoch nur auf Rang fünf gesetzt, weil sie ihre eigene Division nicht gewinnen konnten.

Das Wichtigste in Kürze

Ein Heimvorteil für Teams mit der besseren Bilanz müsse demnach "definitiv in Betracht gezogen werden". So könne es nach Meinung von Jefferson nicht sein, dass ein Team mit 14 Siegen "in die Playoffs geht und dann auswärts spielt."