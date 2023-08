Hill lieferte auch ein konkretes Beispiel: "Nehmen wir zum Beispiel an, es geht gegen Steven Nelson und Derek Stingley Jr. (Cornerbacks der Houston Texans, Anm. d. Red.), nebenbei bemerkt zwei phänomenale Spieler. Ich gehe einfach auf Madden, rufe die EA-Roster auf und scrolle dann nach unten, um zu sehen, wie es um ihre Auffassungsgabe, Geschwindigkeit und Stärke bestellt ist. So bekomme ich einen guten Eindruck von ihnen."

"Ich habe das Gefühl, dass man in Madden gut erkennen kann, wie gut die Spieler sind", sagte der 29-Jährige über das Kult-Videospiel: "Ich spiele Madden einfach am Abend vorher und schaue mir alle Bewertungen an."

Hill selbst ist einer der besten Spieler in Madden NFL 2024 mit einer Gesamtbewertung von 98 (zweitbester Wert aller Receiver in der NFL) und einer Spiel-Bestleistung von 99 in der Kategorie Geschwindigkeit.

Madden NFL 24: Die besten Wide Receiver im Spiel Auch in diesem Jahr wird EA Sports die NFL-Saison mit der neuesten Ausgabe des "Madden"-Spiels einläuten, "Madden NFL 24" erscheint am 18. August auf allen Plattformen. Aber welche Spieler sind auf ihrer Position nach Rating die besten im Spiel? ran blickt auf die Wide Receiver. Überraschend: Stars wie CeeDee Lamb (Foto) und D.K. Metcalf haben es nicht unter die Top 10 geschafft.

Entsprechend gab Hill für die kommende Saison das Ziel aus, als erster Receiver in der NFL-Geschichte die Marke von 2.000-Receiving Yards in der Regular Season zu knacken .

Die starken Zahlen des Receivers in seiner Debüt-Saison in Florida sind umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Passgeber Tagovailoa einige Spiele aufgrund mehrfacher Gehirnerschütterungen verpasst hat.

