Im Gespräch mit Kay Adams wurde Gronk erneut auf ein mögliches Comeback angesprochen. Demnach hätte nur ein Coach eine Chance, ihn aus dem Ruhestand zurückzuholen: Brian Daboll von den New York Giants.

24. März 2019. Der 29-jährige Rob Gronkowski tritt nach drei Super-Bowl-Siegen mit den New England Patriots zurück. Allerdings nicht allzu lange. Knapp ein Jahr später gibt er sein Comeback für die Tampa Bay Buccaneers. Und gewinnt mit Kumpel Tom Brady prompt einen weiteren Super Bowl.

Die Zeit von Gronkowski in der NFL ist wohl ein für alle Mal vorüber. Auch wenn es immer wieder Diskussionen darüber gibt, die der frühere Tight End selbst befeuert. "Ich liebe es, so zu tun, als ob ich noch spielen könnte. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Aber nein, ich kann nicht mehr - ich bin erledigt. Aber ich tue einfach gerne so, als ob."