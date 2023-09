Anzeige

Die Zukunft von Justin Jefferson bei den Minnesota Vikings ist ungeklärt. Der Wide Receiver gibt dazu eine überraschende Aussage von sich.

Justin Jefferson ist der womöglich beste Wide Receiver der gesamten NFL. Vergangene Saison war er mit 1809 Receiving-Yards der effektivste Spieler seiner Positionsgruppe.

Dennoch, oder gerade deshalb, konnte er sich mit den Vikings bislang nicht auf einen längerfristigen Vertrag einigen.

Jefferson befindet sich im vierten Jahr seines Rookie-Vertrags und verdient rund 2,4 Millionen US-Dollar. In der kommenden Saison werden es aufgrund der Fifth-Year-Option bereits 19,7 Millionen Dollar sein. Doch wie geht es danach weiter?

Kommt kein neuer Vertrag zustande, könnten die Vikings Jefferson ab 2025 lediglich per Franchise Tag halten. Dies dürfte allerdings nicht im Sinne von Jefferson sein.

Er hatte bereits in der Offseason angedeutet, aufgrund seiner Bestmarken hohe Erwartungen zu stellen: "Ich bin in einer anderen Situation. Ich habe etwas getan, was noch nie jemand in der Geschichte des Spiels getan hat. Meine Situation ist also ein bisschen anders als die aller anderen."