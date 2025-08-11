NFL: Pittsburgh Steelers - Cameron Heyward auf der Suche nach Wertschätzung

Der Vertragspoker zwischen Defensive Lineman Cameron Heyward und den Pittsburgh Steelers geht in die nächste Runde.

Eigentlich hatten sich die Pittsburgh Steelers im vergangenen Jahr mit Star-Verteidiger Heyward auf eine Vertragsverlängerung geeinigt – doch in diesem Jahr stehen sich beide Seiten erneut gegenüber.

Heywards NFL-Vertrag läuft noch zwei Jahre. Der ehemalige Erstrundenpick der Steelers kassiert 2025 14,75 Millionen und 2026 13,45 Millionen Dollar – jedoch ist nach aktuellem Stand kein Cent davon garantiert.

Genau das dürfte ein wesentlicher Grund für die erneuten Verhandlungen sein.

"NBC Sports" berichtet, dass Heyward angekündigt habe, dass er bei guten Leistungen neu verhandeln wolle: "Als ich den Vertrag unterschrieb, habe ich ihnen gesagt: Wenn ich ein All-Pro-Jahr habe, könnt ihr damit rechnen, dass ich zurückkomme", sagte Heyward.

"Ich glaube, alle haben ein bisschen gelacht – aber in meinem Kopf habe ich das als Motivation genutzt."