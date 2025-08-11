DIE PRESEASON DER NFL AUF JOYN
NFL: Pittsburgh Steelers - Cameron Heyward auf der Suche nach Wertschätzung
- Veröffentlicht: 11.08.2025
- 23:55 Uhr
- Julian Erbs
Der Vertragspoker zwischen Defensive Lineman Cameron Heyward und den Pittsburgh Steelers geht in die nächste Runde.
Eigentlich hatten sich die Pittsburgh Steelers im vergangenen Jahr mit Star-Verteidiger Heyward auf eine Vertragsverlängerung geeinigt – doch in diesem Jahr stehen sich beide Seiten erneut gegenüber.
Heywards NFL-Vertrag läuft noch zwei Jahre. Der ehemalige Erstrundenpick der Steelers kassiert 2025 14,75 Millionen und 2026 13,45 Millionen Dollar – jedoch ist nach aktuellem Stand kein Cent davon garantiert.
Genau das dürfte ein wesentlicher Grund für die erneuten Verhandlungen sein.
"NBC Sports" berichtet, dass Heyward angekündigt habe, dass er bei guten Leistungen neu verhandeln wolle: "Als ich den Vertrag unterschrieb, habe ich ihnen gesagt: Wenn ich ein All-Pro-Jahr habe, könnt ihr damit rechnen, dass ich zurückkomme", sagte Heyward.
"Ich glaube, alle haben ein bisschen gelacht – aber in meinem Kopf habe ich das als Motivation genutzt."
Heyward fordert Anerkennung von Steelers
Sein derzeitiger Vertrag beschert ihm im Schnitt 14,5 Millionen Dollar pro Jahr – Platz 22 unter den Defensive Tackles und Rang 36 unter allen Defensive Linemen.
Das Wichtigste in Kürze
Seine Leistungen zeigen aber, dass ihm leistungstechnisch trotz seines hohen Alters mehr zustehen müsste: 2024 verbuchte Heyward 35 Tackles und acht Sacks. Zudem wurde er erneut sowohl in den Pro Bowl als auch ins First-Team All-Pro berufen.
"Ich weiß, was ich diesem Team gebe und wozu ich fähig bin – auf und neben dem Platz", sagte Heyward.
Im Moment gehört Heyward zu den Spielern, die aktuell nicht ihr volles Pensum absolvieren, da sie auf einen neuen Vertrag hoffen.
Bislang wurde noch keine Einigung erzielt – am 7. September starten die Steelers in die NFL-Regular Season.
