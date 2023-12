Anzeige

Aufruhr bei den Minnesota Vikings: Offensive Coordinator Wes Phillips ist wegen Trunkenheit am Steuer vorübergehend festgenommen worden.

Von Chris Lugert

Offensive Coordinator Wes Phillips von den Minnesota Vikings ist am Freitagabend (Ortszeit) wegen Trunkenheit am Steuer vorübergehend festgenommen worden. Das berichtet NFL-Insider Tom Pelissero.

Bei einer Verkehrskontrolle samt Alkoholtest war bei Phillips ein Wert von 0,8 Promille festgestellt worden, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Wenige Stunden später befand er sich aber bereits wieder auf freiem Fuß. Beim Vergehen des 44-Jährigen handelt es sich demnach nicht um eine Straftat, sondern um eine Ordnungswidrigkeit.

"Wes hat das Team sofort nach seiner Festnahme gestern Abend informiert", teilten die Vikings in einer Erklärung mit. Nach Rücksprache mit der NFL habe sich das Team entschieden, dass Phillips die Reise zum Auswärtsspiel bei den Las Vegas Raiders mit antreten werde.

Die Vikings treffen am Sonntag (22:05 Uhr MEZ) auf die Raiders, für Minnesota ist ein Sieg Pflicht, um weiterhin eine gute Rolle im Kampf um die Playoff-Plätze zu spielen. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von sechs Siegen und sechs Niederlagen liegen die Vikings derzeit auf Rang zwei in der NFC North.

Phillips hatte den Posten des Offensive Coordinators in Minnesota mit Beginn der Saison 2022 übernommen. Bereits seit 2007 arbeitet er in der NFL und war seitdem in verschiedenen Funktionen und bei verschiedenen Teams tätig.