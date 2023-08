Minnesota Vikings: Steht Kirk Cousins' Zukunft infrage?

Finanziell hat sich für Cousins der Move zu den Vikings jedoch deutlich ausgezahlt. Während seiner Zeit in Minneapolis verdiente der Quarterback satte 185 Millionen Dollar.

Trotz statistisch sehenswerten Zahlen - in fünf Jahren mit den Vikings konnte Cousins 20.934 Passing Yards und 153 Touchdowns ansammeln - blieb die Ausbeute für das Team um den ehemaligen Commanders-Quarterback mit einem einzigen Playoff-Sieg mager.

Kirk Cousins: Bleibt der große Erfolg aus?

Auch die vergangene Saison endete sportlich aber enttäuschend, und das, nachdem man mit 13 Siegen und 4 Niederlagen in der NFC North auf dem ersten Platz gelandet war. In der Wild-Card-Runde der Playoffs war dann aber gegen die New York Giants sofort Schluss.

Die Zurückhaltung des Vorstands der Vikings in Sachen Vertragsverlängerung könnte deshalb darauf hindeutet, dass die kommende Saison die letzte für Kirk Cousins in Minnesota sein könnte.

In Hinsicht auf die kommende Saison hat Vikings-Owner Wilf aber hohe Erwartungen: "Kirk ist ein hervorragender Leader. Er hat das Team in den letzten paar Jahren unglaublich geführt und wir erwarten 2023 große Dinge von ihm."