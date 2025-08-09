Das NFL-Testspiel zwischen den Atlanta Falcons und Detroit Lions wird nach einer schlimmen Verletzung abgebrochen. Nun meldete sich der verletzte Spieler selbst zu Wort. Andere Preseason-Duelle verlaufen derweil glimpflich.

Bange Momente in der NFL: Nach einer furchterregenden Verletzung von Safety Morice Norris ist das Testspiel der Detroit Lions bei den Atlanta Falcons abgebrochen worden. Der Teamkollege des deutschen Star-Receivers Amon-Ra St. Brown, der wie der Großteil der Lions-Bestbesetzung nicht zum Einsatz kam, wurde in "stabilem Zustand" ins Krankenhaus gebracht

Norris war in der Anfangsphase des Schlussviertels beim Versuch eines Tackles unglücklich mit dem Kopf gegen seinen Gegenspieler Nathan Carter geprallt, sein Hals wurde dabei ruckartig stark nach hinten gedehnt. Norris wurde 20 Minuten lang auf dem Spielfeld behandelt und schließlich in einem Rettungswagen aus der Arena gebracht. "Er hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen", teilten die Lions mit.

Der Safety selbst meldete sich jetzt in den sozialen Medien zu Wort. Auf "Instagram" schrieb er: "Mir geht es soweit gut, macht euch keine Sorgen. Vielen Dank an alle Menschen, die an mich gedacht und mir liebevolle Nachrichten geschickt haben."

Nach Wiederbeginns des Spiels ließen beide Teams tatenlos die Uhr herunterlaufen, rund sechs Minuten vor dem Ende wurde die Begegnung offiziell ausgesetzt.