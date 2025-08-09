NFL Preseason 2025: Alle Partien und Highlights des ersten Spieltags im Überblick

Die erste Woche der NFL-Preseason läuft! Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag duellierten sich eine ganze Reihe an NFL-Teams als Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die Preseason in der NFL ist gestartet! Am Freitag und in der Nacht auf Samstag legten bereits einige Teams vor, am Samstag und in der Nacht auf Sonntag zogen eine Reihe an Franchises nach, ehe am Sonntagabend zwei weitere Begegnungen die erste Runde abschließen. Anschließend stehen vor dem Start der Regulär Season noch zwei weitere Spieltage der Preseason auf dem Programm. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn

Miami Dolphins @ Chicago Bears ab 19 Uhr

New Orleans Saints @ Los Angeles Chargers ab 19 Uhr

New York Giants @ Buffalo Bills 34:25 Bei beiden Teams fehlte ein Teil der etatmäßigen Starter. Rookie-Quarterback Jaxson Dart konnte in seinem Giants-Debüt überzeugen. Der Erstrunden-Pick stellte sein Können schnell unter Beweis und sorgte für mehrere Highlights. Er brachte zwölf seiner 19 Pässe für 154 Yards und einen Touchdown an.

Auch Russell Wilson kam zum Einsatz. Er fand mit sechs seiner sieben Pässe einen Abnehmer und warf für 28 Yards. Auf Seiten der Bills kam Josh Allen nicht zum Einsatz. Mitchell Trubisky (ein Touchdown), Mike White (zwei Touchdowns) und Shane Buechele teilten sich die Snaps. Kommentar: Anthony Richardson läuft die Zeit davon Running Back Ray Davis verwandelte als Teilzeit-Kicker für die Bills einen Extra Point. NFL Highlights: Jaxson Darts mit stabilem Giants-Debüt

Houston Texans @ Minnesota Vikings 10:20 Bei der Rückkehr von JJ McCarthy siegten die Minnesota Vikings im ersten Preseason-Spiel mit 20:10 gegen die Houston Texans. Der Quarterback, der seine gesamte Rookie-Saison wegen einer Knieverletzung verpasste, warf vier von sieben Pässen für 30 Yards und verhalt den Vikings damit zum Sieg. "Es war großartig, etwas erreicht zu haben. Daran können wir viel anknüpfen", wurde Rückkehrer McCarthy nach dem Spiel zitiert.

NFL - Injury Update vor der Saison 2025: Schwere Verletzung! Minnesota Vikings bangen um Rondale Moore 1 / 21 © Imagn Images Rondale Moore (Minnesota Vikings)

Schock-Minuten im ersten Preseason-Spiel der Minnesota Vikings! Gleich zu Beginn der Partie gegen die Houston Texans verletzte sich Wide Receiver Rondale Moore offenbar schwer am Bein. Er musste mit einem Kart abtransportiert werden. Mehrere Spieler beider Teams knieten um den Neuzugang der Vikings herum. Er verpasste bereits die letzte Spielzeit bei den Atlanta Falcons verletzungsbedingt. © Getty Images Anthony Richardson (Indianapolis Colts)

Bei der 16:24-Pleite in der Preseason gegen die Ravens hat sich Colts-Star Anthony Richardson bei einem Sack von David Ojabo den kleinen Finger seiner Wurfhand ausgerenkt. "Mein Finger war in eine andere Richtung gerichtet", sagte Richardson, der damit schon im ersten Viertel wieder vom Feld musste. Die ist ein herber Rückschlag für Richardson im teaminternen Duell um den Job als Starting Quarterback mit Veteran Daniel Jones. © Getty Images Rashawn Slater (Los Angeles Chargers)

Wie die LA Chargers bekanntgaben, hat sich Offensive Tackle Rashawn Slater im Training die Patellasehne gerissen. Damit wird der 26-Jährige die gesamte NFL-Saison 2025 verpassen. Der Erstrunden-Pick von 2021 hat erst im Juli 2025 einen neuen Vertrag unterschrieb, der ihn zum bestbezahlten O-Liner der NFL-Geschichte macht. Für vier Jahre kassiert Slater laut "ESPN" 114 Million US-Dollar (92 Millionen US-Dollar garantiert). © Icon Sportswire Ennis Rakestraw Jr. (Detroit Lions)

Der Cornerback wird die komplette kommende Saison verpassen. Die Lions setzten den Zweitrunden-Pick des Drafts 2024 am Donnerstagabend deutscher Zeit auf die IR-Liste. Der 23-Jährige war kürzlich an der Schulter operiert worden und wird nun viel Zeit zur Rehabilitation bekommen. Gut möglich, dass die Lions nun nach einem Ersatz für Rakestraw Ausschau halten. © Imagn Images Tyreek Hill (Miami Dolphins)

Müssen die Miami Dolphins um Wide Receiver Tyreek Hill bangen? Der 31-Jährige nahm am Mittwoch nicht an den Trainingseinheiten teil, später sprachen die Dolphins von einer "nicht näher genannten Verletzung". Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch: Im Flieger nach Chicago zum gemeinsamen Training und ersten Preseason-Spiel war Hill. Gut möglich also, dass die Verletzung nicht schwerwiegend ist. © IMAGO/Schüler Salvon Ahmed (Indianapolis Colts)

Schlechte Nachrichten für die Colts. Running Back Salvon Ahmed hat sich laut Head Coach Shane Steichen im Trainingslager eine "schwere Beinverletzung" zugezogen. Bei einem Lauf wurde der 26-Jährige von Teamkollege Trey Washington mit einem Hip-Drop-Tackle zu Boden gebracht, der Safety landete dabei unglücklich auf dem Unterschenkel von Ahmed. © IMAGO/ZUMA Press Wire Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)

Bucs-Quarterback Baker Mayfield hat sich im Training eine Prellung an seiner Wurfhand zugezogen. Der Spielmacher konnte zuletzt nicht trainieren, sein Status wird von Tag zu Tag neu bewertet. © Imagn Images Isaiah Likely (Baltimore Ravens)

Schlechte Nachrichten für die Baltimore Ravens: Tight End Isaiah Likely ist im Training umgeknickt und hat sich eine Franktur am Fuß zugezogen, die einer Operation bedarf. Er fällt mindestens sechs Wochen aus und könnte den Start in die neue NFL-Saison verpassen. © IMAGO/Imagn Images Starling Thomas (Arizona Cardinals)

Herber Rückschlag für die "Cards"! Cornerback Starling Thomas hat sich während des Trainings einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25-Jährige ging bei der Einheit zu Boden und musste mit einem Kart in die Kabine gebracht werden. Weiter heißt es, dass die Saison 2025 noch vor ihrem Beginn damit für Thomas bereits beendet ist. © IMAGO/ZUMA Press Wire David Walker (Tampa Bay Buccaneers)

Horror-Meldung bei den "Bucs"! Rookie-Edge-Rusher David Walker hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird damit die komplette Saison 2025 verpassen, wie Head Coach Todd Bowles bestätigte. Der 25-Jährige wurde im diesjährigen Draft in der vierten Runde ausgewählt wurde und zog sich die Verletzung während des Trainings zu. Walker sollte zu Beginn der Saison hinter den Stammspielern Haason Reddick und Yaya Diaby als Backup fungieren. © Imagn Images Kenny Pickett (Cleveland Browns)

Quarterback Kenny Pickett hat sich im Training der Browns eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird einige Tage fehlen. Laut "ESPN" zog sich der 27-Jährige die Blessur kurz vor Ende der Einheit zu. Der Neuzugang der Eagles teilte sich zu Beginn des Training Camps die First-Team-Snaps mit Joe Flacco und hinterließ einen guten Eindruck. © IMAGO/Imagn Images Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Rams-Head-Coach Sean McVay erklärte zu Beginn des Training Camps, dass Quarterback Matthew Stafford den Auftakt verpassen und erst in der zweiten Woche dabei sein werde. Inzwischen ist klar: Der Spielmacher hat die zweite Woche verpasst und wird auch in der dritten Woche nicht teilnehmen. Stafford hat weiterhin mit Rückenproblemen zu kämpfen und soll nun einen Spezialisten aufsuchen. © IMAGO/Imagn Images Matthew Stfford (Los Angeles Rams)

"Das ultimative Ziel ist Houston (Saisonauftakt gegen die Texans, Anm.d.Red.). Und da wir uns dessen bewusst sind, werden wir bei ihm Woche für Woche anschauen, wie die Lage ist. Das halten wir für die klügste Vorgehensweise", erklärte McVay bereits in einem Video des Teams. © IMAGO/ZUMA Press Wire Joe Mixon (Houston Texans)

Rückschlag für die Houston Texans. Running Back Joe Mixon könnte bis in die reguläre Saison ausfallen. Er fehlt aufgrund einer Fußverletzung für einen längeren Zeitraum. Demnach plant die Franchise eine neue Evaluation seiner Situation, wenn der Saisonstart näher rückt. Mixon hatte sich in der Offseason verletzt, die Verletzung wurde von der Franchise aber wiederholt als nicht gravierend dargestellt. © IMAGO/Icon Sportswire Kenny McIntosh (Seattle Seahawks)

Bittere Nachricht für die Seattle Seahawks. Running Back Kenny McIntosh hat sich im Training eine Knieverletzung am linken Bein zugezogen und wurde bereits auf die IR-Liste gesetzt. Der Sportler hatte sich bei einer Übung der Special Teams verletzt und musste vom Feld getragen werden. © IMAGO/Icon Sportswire Levi Onwuzurike (Detroit Lions)

Bittere Nachricht für die Detroit Lions. Defensive Tackle Levi Onwuzurike verpasst aufgrund einer Kreuzbandverletzung die gesamte Saison 2025 - das gab Head Coach Dan Campbell bekannt. Demnach musste sich der Sportler bereits zu einem früheren Zeitpunkt in der Offseason einer Operation unterziehen. Onwuzurike stand 2024 in zehn seiner 16 Spiele als Starter auf dem Feld. © Imagn Images Stefon Diggs (New England Patriots)

Nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison weilt Stefon Diggs beim Training der New England Patriots. Ob er zum Saisonstart jedoch fit wird, ist weiter ein Fragezeichen. Wie "The Athletic" berichtet, soll der 31-Jährige nach aktuellem Stand wohl für den Saisonauftakt gegen die Las Vegas Raiders fit werden. © Getty Images Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)

Schlechte Nachrichten für die Buccaneers! Eine Knie-Operation zwingt Tristan Wirfs zu einer Pause. Der Star-Tackle wird vermutlich die ersten Saisonspiele verpassen. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen vier Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt. © Icon Sportswire Donald Parham (Pittsburg Steelers)

Das ist eine ganz bittere Verletzung: Donald Parham hat sich bei den OTAs der Pittsburgh Steelers die Achillessehne gerissen und verpasst damit wohl die gesamte Saison. Der Tight End hatte nach vier Spielzeiten bei den Los Angeles Chargers und einem Jahr im Practice Squad der Denver Broncos einen Ein-Jahres-Vertrag in "Steel City" unterschrieben. Bislang kommt er in 48 Spielen auf elf Touchdowns. © 2024 Getty Images Ar'Darius Washington (Baltimore Ravens)

Schwerer Rückschlag für die Baltimore Ravens: Starting Safety Ar'Darius Washington hat sich bereits an den ersten Tagen der Saisonvorbereitung schwer verletzt. Bei ihm wurde ein Achillessehnenriss festgestellt. Laut Team-Informationen soll er im November sein Comeback geben. Die Ravens drafteten Safety Malaki Starks in der ersten Runde des zurückliegenden Drafts. © IMAGO/Imagn Images Jonathon Brooks (Carolina Panthers)

Bitterer Rückschlag für Jonathon Brooks. Die Carolina Panthers haben den Running Back auf die PUP-Liste gesetzt. Der Zweitrundenpick aus dem Jahr 2024 muss sich von seiner zweiten Kreuzband-Verletzung im rechten Knie innerhalb von 13 Monaten erholen. Er wird die komplette Spielzeit 2025 verpassen.

Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen für Minnesota, denn Wide Receiver Rondale Moore musste zu Beginn zweiten Viertels mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung vom Feld gebracht werden. Eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus. Laut Headcoach Kevin O'Connell soll eine MRT-Untersuchung am Sonntag Aufschluss über die Verletzung geben. NFL-Highlights: McCarthy legt los - Vikings souverän

Pittsburgh Steelers @ Jacksonville Jaguars 31:25 Bei den Jacksonville Jaguars endete das Debüt von Rookie Travis Hunter mit einer 25:31-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers, die ohne die großen Superstars Aaron Rodgers und DK Metcalf aufliefen. Der Gewinner der Heisman-Trophy-Gewinner und Erstrunden-Pick im Draft spielte dabei zehn Snaps in der Offensive und auch noch acht in der Defensive, blieb insgesamt aber unauffällig. Sein Mitspieler Cam Little sorgte hingegen für Aufsehen durch sein Fieldgoal über 70 Yards. Hätte es sich um ein reguläres Spiel gehandelt, würde Little damit nun in den NFL-Geschichtsbüchern stehen. "Es ist echt ärgerlich, dass es nicht zählt. Das heißt, wir müssen einfach rausgehen und es noch einmal schaffen", sagte Little hinterher.

NFL-Highlights: 70-Yards-Field Goal! Jaguars-Kicker schreibt NFL-Geschichte

Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams 21:31 Für die Dallas Cowboys setzte es im ersten Match der Preseason gegen die Los Angeles Rams eine 21:31-Pleite. Damit missglückte auch das Debüt des neuen Cowboys-Headcoaches Brian Schottenheimer. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Texaner mit 0:14 in Rückstand und konnten diese bis zum Ende nicht mehr entscheidend aufholen. Aufseiten der Rams sorgte Quarterback Stetson Bennett mit Pässen für 188 Yards und zwei Touchdowns letztlich für das erste Erfolgserlebnis in der Preseason. Für ihn soll die NFL-Saison 2025 ein Neustart seiner bislang turbulenten Karriere werden.

NFL-Highlights: Starke Interception! Rams fertigen Cowboys ab

Apropos turbulent: Dallas-Star erhielt während der Partie den wohl härtesten Hit zu einem Zeitpunkt, als er mit Sicherheit nicht damit rechnete. An der Seitenlinie stehend, krachte ein Offizieller in den 26 Jahre alten Wide Receiver der Cowboys und rammte ihn so unglücklich zu Boden. NFL-Highlights: Starke Interception! Rams fertigen Cowboys ab

Tennessee Titans @ Tampa Bay Buccaneers 7:29 In Abwesenheit von Star-Quarterback Baker Mayfield führte dessen Backup Kyle Trask die Tampa Bay Buccaneers zu einem deutlichen 29:7-Erfolg gegen die Tennessee Titans. Er brachte 12 von 16 Pässen über 129 Yards ohne Interception an. Bei den Titans gab hingegen Cam Ward sein Profidebüt. Der Erstrunden-Pick des NFL-Drafts 2025 brachte fünf von acht Pässen über 67 Yards zu seinem Mitspielern. "Ich fand, Cam hat gut gespielt, die beiden Serien, die er gemacht hat", lobte Titans-Coach Brian Callahan.

NFL-Highlights: Number-One-Pick chancenlos - Buccs zu stark für Ward

Auch Cam selbst zeigte sich mit seinem Einstand für Tennessee trotz der deutlichen Niederlage durchaus zufrieden: "Für viele Jungs war es das erste Mal, dass sie zusammen spielten, aber es fühlte sich gut an, Punkte zu machen." NFL-Highlights: Number-One-Pick chancenlos - Bucs zu stark für Ward

Kansas City Chiefs @ Arizona Cardinals 17:20 Trotz des (Kurz-)Einsatzes von Patrick Mahomes musste der letztjährige Super-Bowl-Verlierer Kansas City Chiefs auch im ersten Match der Preseason eine Pleite hinnehmen. Die Chiefs verloren mit 17:20 gegen die Arizona Cardinals. Allerdings stand der Star-Quarterback Mahomes dabei auch nur für insgesamt 48 Sekunden auf dem Feld, sorgte dabei jedoch immerhin für einen Touchdown.

NFL-Highlights: What a Catch! Chiefs schon wieder in Super-Bowl-Form?

Neben dem Spiel verlor Kansas auch noch Safety Deon Bush. Er hat sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers einen Riss der linken Achillessehne zugezogen und fällt damit für die gesamte NFL-Saison 2025 aus. NFL-Highlights: What a Catch! Chiefs schon wieder in Super-Bowl-Form?

New York Jets @ Green Bay Packers 30:10 Der neue Headcoach Aaron Glenn feierte mit den New York Jets einen gelungenen Einstand beim 30:10-Erfolg über die Green Bay Packers. Den Grundstein für den Sieg legten die Jets schon in der ersten Halbzeit, als sie angeführt vom starken Justin Fields einen 17:3-Vorsprung herausarbeiten konnten. "Wir wollten einfach zeigen, wer wir als Team sind, unsere Identität und Körperlichkeit mit diesem Laufspiel zeigen", sagte Fields nach dem Sieg.

NFL-Highlights: Big-Man-Touchdown! Packers straucheln

Bei den Packers gibt es hingegen noch einiges zu tun, wie auch Headcoach Matt LaFleur feststellte: "Das war eine ernüchternde Erfahrung", sagte er und warf seinem Team "schlampigen Football vor". Auch Quarterback Jordan Love hatte einen schwachen Tag, nur einer seiner fünf Pässe kam an. NFL-Highlights: Big-Man-Touchdown! Packers straucheln

Denver Broncos @ San Francisco 49ers 30:9 Die Denver Broncos feierten zum Start der Preseason einen deutlichen 30:9-Sieg gegen die San Francisco 49ers. Nachdem die 49ers nach dem ersten Viertel mit 9:0 führten, drehten die Broncos die Partie und ließen in weiterer Folge keinen einzigen Punktgewinn des Gegners mehr zu. Quarterback Jarrett Stidham stellte dabei den schwachen Bo Nix in den Schatten und sorgte mit zwei Touchdown-Pässen für die Wende zugunsten der Broncos.

NFL-Highlights: Perfekt serviert! Broncos mit spektakulären Touchdowns

Bei San Francisco herrschte nach dem letztlich enttäuschenden Verlauf der Partie Frust. "Mir gefiel unser Start, aber danach gab es nicht mehr viel, worüber man sich freuen konnte. Wir hatten nicht viele First Downs, vier Ballverluste, die drei Ballannahmen, den Fumble. Wir haben zu viele Fehler gemacht", analysierte Headcoach Kyle Shanahan kritisch. NFL-Highlights: Perfekt serviert! Broncos mit spektakulären Touchdowns

Washington Commanders @ New England Patriots 18:48 Ein durchaus deutliches Ergebnis gab es derweil im Spiel zwischen den New England Patriots und den Washington Commanders. Die Patriots siegten zuhause mit 48:18. Gleich im ersten Spielzug der Partie gelang TreVeyon Henderson ein 100-Yards-Kickoff-Return-Touchdown. Wenig später lief Starting Quarterback Drake Maye, der ebenfalls zum Einsatz kam, selbst in die Endzone.

Joshua Dobbs, Terrell Jennings und Lan Larison sorgten für weitere Rushing Touchdowns, zudem fing Efton Chism III einen Pass von Backup-Quarterback Ben Woolridge. Bei den Commanders lief es derweil deutlich weniger erfreulich. Mit Josh Johnson und Sam Hartman warfen beide in der Partie eingesetzten Spielmacher Interceptions. NFL-Highlights: 100-Yards-Touchdown! Patriots-Rookie mit perfekten Saisonstart

Cleveland Browns @ Carolina Panthers 30:10 Weniger furchterregend verlief derweil das Preseason-Spiel zwischen den Carolina Panthers und den Cleveland Browns. Die Browns siegte auswärts mit 30:10, vor allem Quarterback-Rookie Shedeur Sanders konnte glänzen. Sanders brachte 14 von 23 Pässen für 138 Yards an den Mann, dabei gelangen ihm auch zwei Touchdown-Pässe auf Kaden Davis. Ein Debüt, welches auch NBA-Superstar LeBron James nicht verborgen blieb. "Der junge Mann da draußen sieht gut aus", lobte er bei "X". Und weiter: "Und ich will nichts von diesem 'Es ist nur die Preseason'-Quatsch hören. Denn wenn er da draußen wäre und nichts zustande bringen würde, würdet ihr ihn dafür fertigmachen! Also gebt ihm Anerkennung und Gnade, ihr Loser." Den Rest des Spiels stand bei den Browns, die eine Vielzahl an Quarterbacks im Kader haben, übrigens Tyler Huntley als Spielmacher auf dem Feld. NFL-Highlights: Sanders serviert zum One-Handed-Catch! Browns zaubern

Detroit Lions @ Atlanta Falcons Abbruch bei 17:10 Bange Momente in der NFL: Nach einer furchterregenden Verletzung von Safety Morice Norris ist das Testspiel der Detroit Lions bei den Atlanta Falcons abgebrochen worden. Der Teamkollege des deutschen Star-Receivers Amon-Ra St. Brown, der wie der Großteil der Lions-Bestbesetzung nicht zum Einsatz kam, wurde in "stabilem Zustand" ins Krankenhaus gebracht. Norris war in der Anfangsphase des Schlussviertels beim Versuch eines Tackles unglücklich mit dem Kopf gegen seinen Gegenspieler Nathan Carter geprallt, sein Hals wurde dabei ruckartig stark nach hinten gedehnt. Norris wurde 20 Minuten lang auf dem Spielfeld behandelt und schließlich in einem Rettungswagen aus der Arena gebracht. "Er hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen", teilten die Lions mit. Der Safety selbst meldete sich jetzt in den sozialen Medien zu Wort. Auf "Instagram" schrieb er: "Mir geht es soweit gut, macht euch keine Sorgen. Vielen Dank an alle Menschen, die an mich gedacht und mir liebevolle Nachrichten geschickt haben." NFL-Highlights: Spielabbruch! Heftige Kopfverletzung bei Lions vs. Falcons

Las Vegas Raiders @ Seattle Seahawks 23:23 Die Las Vegas Raiders kamen derweil zu einem 23:23 gegen die Seattle Seahawks. Dabei lagen die die Seahawks zur Pause bereits mit 16:3 in Führung. Bei nur noch fünf Sekunden auf der Uhr verpassten die Raiders am Ende aber sogar den möglichen Sieg durch einen missglückten Field-Goal-Versuch von Carlson aus 55 Yards. NFL-Highlights: Geblocktes Field Goal! Carroll verpasst Sieg gegen Seahawks

Indianapolis Colts @ Baltimore Ravens 16:24 Bei der 16:24-Niederlage gegen die Baltimore Ravens mussten die Indianapolis Colts zudem gleich in der ersten Begegnung der Preseason noch eine Verletzung von Quarterback Anthony Richardson hinnehmen. Richardson renkte sich bereits im ersten Viertel bei einem Sack von David Ojabo den kleinen Finger an der Wurfhand aus. "Mein Finger war in eine andere Richtung gerichtet", sagte Richardson anschließend über seine Verletzung, die für ihn letztlich auch das vorzeitige Ende der Partie bedeutete. Besonders ärgerlich für Richardson ist das frühe Aus, da er sich immer noch im teaminternen Zweikampf mit Veteran Daniel Jones um den Platz als Starting Quarterback der Colts befindet. NFL-Highlights: Rookie Wester mit Geniestreich zum 87-Yard-Return-TD