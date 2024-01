Anzeige

Schlimmes Vorkommnis in Florida: Nach der Partie zwischen den Miami Dolphins und Buffalo Bills wird ein Anhänger der Gäste vor dem Stadion erschossen.

Tragische Nachrichten aus den USA. Laut der Polizei in Südflorida wurde nach dem Sieg der Buffalo Bills bei den Miami Dolphins im letzten Spiel der Regular Season ein Fan der Bills tödlich verletzt.

Dylan Brody Isaacs, so der Name des 30-jährigen Buffalo-Anhängers, kehrte nach der Partie mit seinen Freunden zu ihrem Fahrzeug zurück. Dabei gerieten sie mit dem Fahrer eines anderen Wagens in einen Streit.

Laut der Pressemitteilung der Miami Gardens Police zog dieser eine Waffe und feuerte Schüsse auf Isaacs ab, der noch am Tatort starb.

Der Täter flüchtete in seinem Fahrzeug, das am nächsten Tag sichergestellt und beschlagnahmt werden konnte. Die Beamten haben zudem einen Verdächtigen ausgemacht und vernommen, die Ermittlungen dauern an.