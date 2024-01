Anzeige

Bill Belichick ist in New England zwar Geschichte, doch das bedeutet nicht, dass der Name Belichick vom Gehaltszettel der Patriots verschwindet. Denn zwei Belichicks dürfen offenbar bleiben.

Die Ära von Bill Belichick bei den New England Patriots ist beendet. Die Trainer-Legende musste nach 24 Jahren und sechs Super-Bowl-Siegen nach einer 4:13-Saison seinen Hut nehmen.

Der Name Belichick bleibt den Patriots aber trotzdem erhalten.

Denn wie "Sport Illustrated" berichtet, dürfen Belichicks Söhne wohl bleiben. Demnach sollen Steve und Brian Belichick ein Angebot bekommen haben, in der Saison 2024 unter dem neuen Cheftrainer Jerod Mayo ins Trainerteam zurückzukehren.

Mayo war kurz nach der Entlassung Belichicks als dessen Nachfolger bestätigt worden und hatte in den vergangenen Jahren mit den Belichick Juniors wie auch dem Senior zuammengearbeitet.

Stephen Belichick ist seit 2012 bei den Patriots, der 36-Jährige war seitdem Defensive Assistant und zuletzt als Play Caller für die Defense und als Linebacker-Coach tätig. Brian Belichick ist seit 2020 Coach der Safeties.