New England Patriots: Haft abgewendet - Jack Jones freigesprochen

Jones hatte auf "nicht schuldig" plädiert. Der gleichen Meinung ist nun auch die Staatsanwaltschaft. Diese begründete ihre Entscheidung wie folgt: "Es kann nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass Herr Jones zum Zeitpunkt des Vorfalls wusste, dass er die Schusswaffen in seiner Tasche hatte."

Jack Jones aufatmen. Die Staatsanwaltschaft von Suffolk County ließ am Dienstag die Anklage wegen Waffenbesitzes gegen den jungen Cornerback fallen. Jones erhielt dennoch eine Bewährungsstrafe und muss zudem gemeinnützige Arbeit leisten. Das berichtete der US-Fernsehsender "ESPN".

Jack Jones muss nicht ins Gefängnis. Der Cornerback der New England Patriots wurde von der Anklage auf Waffenbesitz freigesprochen. Im Falle einer Verurteilung hätten Jones mehr als 30 Jahre Freiheitsentzug gedroht. Im Juni war der 25-Jährige verhaftet worden.

Persönliche Strafe gegen Jones noch nicht vom Tisch

Außerdem verwies die Staatsanwaltschaft darauf, dass Jones die beiden Schusswaffen rechtmäßig im Staate Arizona erworben hatte, so ESPN. Innerhalb der vorgeschriebenen 60-Tage-Frist habe der Footballer versucht, die Waffe in Massachusetts anzumelden, so die Anklagebehörde.

Nun möchte Jones diesen Vorfall schnellstmöglich vergessen. "Jack ist dankbar, dass dieser Fall geklärt ist und er freut sich darauf, am Sonntag Football zu spielen", sagte seine Anwältin Rosemary Scapicchio gegenüber ESPN.