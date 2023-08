Und klar, die Patriots werden nicht nur mit Mac Jones in die Saison gehen. Auf diese Idee käme Head Coach und General Manager Bill Belichick wohl nicht einmal in einem Fiebertraum. Dennoch: 31 von 32 Teams gehen mit mindestens zwei Quarterbacks in die Saison. Die "Pats" machen wieder alles anders. Der "Patriot Way" eben.

Sieht man es positiv, könnte man sagen, dass die Patriots dem First Round Pick von 2021 damit ihr vollstes Vertrauen aussprechen. Vertrauen, das sie ihm einst entzogen, als sie ihn in einem Spiel gegen die Buffalo Bills nur drei Pässe werfen ließen.

Der "Patriot Way" war mehr der "Tom Brady Way"

Oder war der "Patriot Way" vielleicht nur der "Tom Brady Way"? Stets waren die Spieler der New Englands mit die härtesten Arbeiter der Liga - weil Brady es vorgemacht hat. Stets wurden Verträge unter Wert abgeschlossen - weil Brady es vorgemacht hat. Top-Receiver gab es in der Ära Belichick in Foxborough nur wenige - weil Tom Brady die durchschnittlich talentierten Receiver besser gemacht hat.

Seitdem Brady die Patriots verließ, sind die nämlich maximal durchschnittlich. 25 Siege, 25 Niederlagen. Von Super Bowls kann man im Nordosten der USA derzeit nur träumen.