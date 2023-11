New England Patriots kriseln sich zum Deutschland-Spiel: "Es stinkt uns"

Anzeige

Eine Woche vor dem Spiel der New England Patriots in Deutschland steckt die einst so erfolgreiche Franchise in einer tiefen Krise. Head Coach Bill Belichick und Quarterback Mac Jones geben Durchhalteparolen von sich.

von Oliver Jensen,

Mac Jones ging auf die Knie und griff sich fassungslos an den Kopf. Was in seinem Kopf vorging? Mutmaßlich die pure Verzweiflung. Denn: Nur wenige Augenblicke zuvor hatte sich für seine New England Patriots eine weitere Niederlage manifestiert.

Dabei war der Sieg zum Greifen nahe: Die Patriots befanden sich 30 Sekunden vor Spielende an der 41-Yard-Linie der Washington Commanders. Ein Touchdown wäre gleichbedeutend mit dem Sieg gewesen, ein Field Goal hätte zumindest für die Overtime gereicht.

Doch es kam anders. Jones warf einen Pass in den Lauf von Wide Receiver JuJu Smith-Schuster, der den Ball unglücklich tippte, sodass der gegnerische Safety Jartavius Martin das Ei abfangen konnte. Damit war das Spiel entschieden. Die Commanders gewannen 20:17.

Vor der Reise nach Deutschland, wo die Patriots am Sonntag auf die Indianapolis Colts treffen werden, kriselt New England mehr denn je. Nur zwei ihrer neun bisherigen Saisonspiele haben sie gewonnen. "Das ist ein enttäuschendes Ergebnis", sagte Head Coach Bill Belichick in seiner typisch grummeligen Art und Weise. "Wir hatten unsere Momente, aber es gibt viele Dinge, die wir besser machen müssen."