Patriots-Quarterback Mac Jones wird im Training von seinem Head Coach Bill Belichick zurechtgewiesen. Der Spielmacher nimmt in der Folge die Schuld auf sich.

Die New England Patriots und die Green Bay Packers nutzten die vergangenen Tage, um sich gemeinsam auf die kommende NFL-Saison vorzubereiten. Bei einer der Einheiten fiel anwesenden US-Reportern auf, dass Patriots-Quarterback Mac Jones von Head Coach Bill Belichick zurechtgewiesen wurde.

Der Spielmacher hat die Angelegenheit nun heruntergespielt, aber eingeräumt, dass er die Kritik seines Cheftrainers aufgrund seines eigenen Handeln verdient hatte.

So erklärte der Signal Caller, Belichick sei nicht damit zufrieden gewesen, dass die Offense der Pats den Ball innerhalb von zwei Minuten nicht habe in die Endzone bringen können. In der Folge wurde Jones von Belichick angewiesen, es noch einmal zu versuchen.

"Wir haben im Two-Minute-Drive mit einem Field Goal gescored, und dann wollten wir es einfach noch einmal versuchen", so der Quarterback: "Wir haben die Situation einfach noch einmal durchgespielt. Das hat zwar Spaß gemacht, aber es war mein Fehler." Und weiter: "Es war einfach eine Fehlkommunikation zwischen uns allen. Es war eine gute Lernerfahrung."