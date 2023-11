Anzeige

Die New England Patriots stehen nach zehn NFL-Spieltagen 2-8. So schlecht, wie lange nicht mehr. Alles und Jeder wird hinterfragt. Wie konnte es dazu kommen? Wir schlüsseln auf.

von Mike Stiefelhagen

In Bill we trust.

Ein Leitsatz unter den Fans der New England Patriots, der über Jahrzehnte hält. Head Coach Bill Belichick war schon immer dafür bekannt, unorthodoxe Entscheidungen zu treffen und ein Ass im Ärmel zu haben.

Egal, wie verworren die Situation scheint - Bill wird es schon richten. "The Patriot Way" mit dem verbundenen "Do Your Job"-Eifer ist legendär.

Doch die Misserfolge der Post-Brady-Zeit lassen dieses im Grunde unerschütterliche Mantra doch irgendwie bröckeln. Und bei genauerem Hinschauen sind viele Fehler passiert, die schwer weg zu reden sind.

Wir gehen in die Fehleranalyse, wie es dazu kommen konnte, dass eine der erfolgreichsten Franchises der NFL-Geschichte jetzt zu den schlechtesten Teams der Liga zählt.