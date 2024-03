Anzeige

Die New Orleans Saints können ihr Trainigslager 2024 nicht in ihrer heimischen Facility abhalten, müssen stattdessen nach Kalifornien ausweichen.

Ankündigung bei den New Orleans Saints. Die Franchise hat bekanntgegeben, ihr Trainingslager 2024 an der University of California abzuhalten. Grund sind Bauarbeiten an ihrer heimischen Cafeteria.

Die Saints haben bereits 2023 mit der Renovierung selbiger und der Erneuerung des Kraftraums begonnen.

In der Umfrage der Players Association 2023 bekam das Team im Bereich Verpflegung und Ernährung nur die Bewertung F-, was den geteilten letzten Platz unter allen NFL-Teams bedeutete. 2024 ergab die Umfrage die Note F, gleichbedeutend mit Rang 30.

"Besitzer Gayle Benson und unsere Organisation haben in den Bau einer neuen Cafeteria investiert, die nach ihrer Fertigstellung zu den besten in der NFL gehören wird. Der Umfang dieses Projekts macht es schwierig, das Trainingslager 2024 vor Ort abzuhalten“, gab General Manager Mickey Loomis in einer Pressemitteilung bekannt.