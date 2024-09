New Orleans Saints: Nach Jubel wie Michael Jackson - NFL bestraft Derek Carr

Anzeige

Seinen Touchdown im Spiel gegen die Cowboys feiert Saints-Quarterback Derek Carr in Michael-Jackson-Manier. Die NFL zeigt sich nun wenig begeistert.

Mit dieser Art des Jubels waren die Verantwortlichen der NFL so ganz und gar nicht einverstanden.

Beim 44:19-Kantersieg der New Orleans Saints gegen die Dallas Cowboys in Woche zwei feierte Saints-Quarterback Derek Carr seinen Ein-Yard-Touchdown-Lauf zur zwischenzeitlichen 34:13-Führung mit einem ganz besonderen Jubel. Im Michael-Jackson-Style griff sich der Spielmacher in den Schritt.

Während der Partie wurde der 33-Jährige dafür nicht verwarnt – aber im Nachgang. Laut "NBC" wird Carr von der NFL mit einer Geldstrafe in Höhe von 14.000 US-Dollar belegt.

So stellten die Liga-Verantwortlichen fest, dass die Jubelgeste des Signal Callers einen Verstoß gegen die Liga-Regeln darstellt. Es ist das zweite Mal innerhalb seiner elf Jahre andauernden NFL-Karriere, dass Carr bestraft wird.