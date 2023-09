New York Giants: Trainerlegende Bill Parcells hilft Ex-Spielern finanziell

"Diese Jungs haben mit ihrem Körper und ihrem Engagement so viel für mich geopfert", antwortete Parcells dem Bericht zufolge auf eine entsprechende Nachfrage zu seiner Großzügigkeit. Hall of Famer Randy Moss teilte einen Post zum Thema auf der Plattform "X" (ehemals "Twitter") und schrieb: "Ein weiterer Grund, den Coach zu lieben!"

Große Geste von NFL-Trainerlegende Bill Parcells: Der 82-Jährige hat 20 seiner ehemaligen Spieler bei den New York Giants insgesamt vier Millionen Dollar "geliehen". Das berichten US-Medien. Demnach unterstütze Parcell seine früheren Schützlinge in einer finanziellen Notlage mit viel Geld, dass er wohl auch nicht zurückbekommen wird.

Parcells, der selbst nie Profispieler gewesen war, begann bereits im Alter von 23 Jahren seine Trainerkarriere. 1979 kam er erstmals zu den New York Giants, nach einem Jahr bei den New England Patriots kehrte er 1981 in die Metropole zurück.

1993 setzte er seine Karriere fort und wurde Head Coach bei den New England Patriots, mit denen er 1997 erneut den Super Bowl erreichte, aber gegen die Green Bay Packers verlor.

In der Folge ging Parcells für drei Jahre zu den New York Jets und später noch einmal für vier Spielzeiten zu den Dallas Cowboys. 2013 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.