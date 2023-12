New York Jets: Aaron Rodgers dämpft Hoffnungen trotz möglicher Rückkehr von Injured-Reserve-Liste

Anzeige

Aaron Rodgers legt nach seiner schweren Verletzung eine Blitz-Reha hin. In Bezug auf ein bevorstehendes Comeback dämpfte der Star-Quarterback selbst jedoch die Hoffnungen.

von Franziska Wendler und Daniel Kugler

Spielt er nochmal in der Saison 2023? Oder spielt er nicht mehr? Wieder und wieder wurde diese Frage in Bezug auf Jets-Quarterback Aaron Rodgers in den zurückliegenden Wochen gestellt. Die Antwort auf diese Frage ist nicht mehr fern.

Bis Mittwoch hat die Franchise aus dem Big Apple Zeit, um A-Rod von der Injured-Reserve-Liste zu holen. Wird er bis dahin nicht aktiviert, kann er in der Spielzeit 2023 nicht mehr zum Einsatz kommen.

Laut NFL-Insider Adam Schefter ist es "wahrscheinlich, dass Rodgers medizinisch freigegeben wird, um in der kommenden Woche zu spielen."