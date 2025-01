New York Jets - Aaron Rodgers über mögliches letztes Spiel: "Einfach nur dankbar"

Aaron Rodgers könnte am Sonntag sein letztes NFL-Spiel absolvieren. Die Tür für einen möglichen Rücktritt eröffnete er selbst.

240 NFL-Spiele hat Quarterback Aaron Rodgers bisher in seiner NFL-Karriere angesammelt. Nummer 241, das am Sonntag in Woche 18 gegen die Miami Dolphins stattfindet, könnte sein letztes sein.

Diese Möglichkeit brachte der 41-Jährige selbst ins Spiel. "Natürlich ist das eine Möglichkeit", sagte Rodgers, angesprochen auf ein potentielles Karriereende.

Daraufhin wurde er regelrecht nostalgisch. "Ich bin einfach nur dankbar für die letzten 20 Jahre", schwelgte er. Rodgers wurde 2005 in der 1. Runde von den Green Bay Packers gedraftet.

"Hier wird es Veränderungen geben", spielte Rodgers auf die Situation der New York Jets an, die aktuell ohne Head Coach und General Manager dastehen. "Und wenn ich nicht Teil der Veränderungen bin, dann will ich sichergehen, dass jeder hier weiß, wie dankbar ich für die Zeit bin."

Rodgers' erste Saison in New York endete bereits nach vier Snaps mit einem Achillessehnenriss. Diese Saison blieb er hinter den Erwartungen zurück. Ein Passer Rating von 89,1 ist das schwächste seiner Karriere, mehr als zehn Interceptions waren es nur drei Mal in seiner Karriere.