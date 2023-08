New York Jets holen Breece Hall zurück ins Teamtraining

Der 39-Jährige darf sich, nur einen Tag nach Dalvin Cook, über einen weiteren Neuzugang im Training freuen. Während er für Rodgers ein neues Gesicht ist, kennen ihn die meisten Anderen schon: Running Back Breece Hall ist von der PUP-Liste aktiviert worden und kann von nun an mittrainieren.

Die Laune bei den New York Jets und bei Aaron Rodgers könnte definitiv schlechter sein.

Die New York Jets haben ihren Kader weiter verstärkt. Diesmal nicht mit einem Neuzugang, sondern mit einem Rückkehrer: Running Back Breece Hall ist von der "Physically Unable to Perform", kurz PUP-Liste, zurück im Teamtraining.

Hall hatte sich mitten in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel damit lange aus. Der damalige Rookie zeigte hervorragende Leistungen und entpuppte sich schnell als Star einer recht trägen Offense.

Jets begeistert: "Sowas schafft man nicht mal in Madden!"

Nun haben die Jets mit Cook und Hall zwei Ballträger der Extraklasse. "Was wir jetzt für Running Backs haben, ist absurd", sagte Backup Zonavan Knight. "So viele gute Spieler zu versammeln, das schafft man ja nicht einmal in Madden", scherzte er weiter.

Offensive Coordinator Nathaniel Hackett trat aber erst einmal auf die Euphoriebremse. "Es gibt nur einen Ball auf dem Platz und pro Play kann ihn nur einer haben", sagte er. "Meine Aufgabe wird es sein, jenen Ball möglichst gerecht zu verteilen. Und ich glaube, wir haben viele Spieler, die den Ball verdienen."