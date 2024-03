NFL - New York Jets: Wohl keine Trade-Angebote für Zach Wilson - kommt es zum Cut?

Drei Jahre später lässt sich nur feststellen: Mission gescheitert. Zwar kam der zweite Pick der damaligen Talenteauswahl in der vergangenen Saison aufgrund der Verletzung von Starter Aaron Rodgers nochmal in zwölf Partien zum Einsatz, enttäuschte aber erneut und wurde wieder gebencht.

Die Hoffnungen der New York Jets waren rund um den NFL Draft 2021 groß, mit Zach Wilson den Quarterback der Zukunft gefunden zu haben.

Die Zeit von Zach Wilson bei den New York Jets neigt sich dem Ende entgegen. Der Quarterback darf gehen, allerdings will angeblich kein Team für ihn traden. Bleibt nur noch der Cut als letzter Ausweg?

NFL: Findet Zach Wilson überhaupt ein neues Team?

Wird er von New York entlassen, könnte er für das "Three Year Minimum" von 1,055 Millionen US-Dollar bei einer anderen Mannschaft unterschreiben. Sollte dieser Fall eintreten, würden die Jets dieses Geld sparen und müssten demnach circa 4,5 Millionen US-Dollar an Wilson zahlen.

Die Frage ist nur, ob überhaupt irgendein Team großartig Interesse an einer Verpflichtung haben könnte. Wilsons Arbeitsmoral gilt als schwierig, zudem sind alle Backup-Stellen mit Ausnahme der Kansas City Chiefs bereits besetzt.