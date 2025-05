Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers unterschreibt. Warum es so lange dauert, erklärt der Star-Quarterback selbst.

Die gesamte NFL wartete darauf, dass Quarterback Aaron Rodgers seinen Free-Agency-Move zu den Pittsburgh Steelers offiziell macht.

Dabei sei die Verkündung der Entscheidung wohl nur noch eine Frage der Zeit. Warum sich die Hängepartie überhaupt so lange zieht, erklärte der 41-Jährige in der "Joe Rogan Experience"-Show. Demnach hat das Zögern mit legitimen persönlichen Gründen zu tun.

"Ich habe es im letzten Jahr herausgefunden, als ich mich mit den mir nahestehenden Menschen, die Krebs haben, auseinandergesetzt habe", begann Rodgers.

Rodgers ist bekannt dafür, dass er sich mit sich selbst und seinem Umfeld auseinandersetzt. Mittlerweile hat er jedoch auch eine feste Beziehung, die er bereits vor geraumer Zeit in der "Pat McAfee"-Show ansprach.

"Ich bin in einer ernsten Beziehung", sagte der Quarterback. "Ich habe mit Dingen außerhalb des Spielfelds zu tun, die meine Aufmerksamkeit erfordern. Ich habe persönliche Verpflichtungen. Ich habe ein paar Leute in meinem inneren Kreis, die mit einigen schwierigen Dingen zu kämpfen haben. Ich habe also eine Menge Dinge, die meine Aufmerksamkeit erfordern."