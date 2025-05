Mit der Entscheidung gegen ein Verbot des Tush Push stehen die NFL-Owner endlich zum Prinzip, dass gute Defense nicht in Verhandlungsräumen, sondern auf dem Platz gemacht wird. Klar ist aber auch: Auf die Defensive Coodinators kommt damit eine Menge Arbeit zu. Ein Kommentar.

Von Martin Jahns

Der Tush Push lebt weiter, und das ist gut so.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte der Antrag der Green Bay Packers für ein Verbot des Spielzugs Erfolg haben. Laut "The Athletic" hatten sich zwei Komitees für ein Verbot des Spielzugs ausgesprochen, bei dem der balltragende Spieler von seinen Teamkollegen über die Line of Scrimmage geschoben oder gezogen wird.

Doch am Ende wurde die notwendige Mehrheit unter den Team-Ownern der NFL von 24 Stimmen um zwei Stimmen verfehlt. Vielen NFL-Fans ist das häufig eher unansehnliche Play, das vor allem die Philadelphia Eagles fast in Perfektion beherrschen, ein Dorn im Auge.

Und dennoch ist die Abstimmung eine Entscheidung im Sinne des Sports.

Offizielles Hauptargument für ein Verbot des Tush Push war das vermeintlich hohe Verletzungsrisiko des Spielzugs insbesondere für den Spieler, der von seinen Teamkollegen in die Defensivmassen geschoben wird. Doch dem Argument fehlte der statistische Rückhalt: Nennenswerte Verletzungen nach Tush Pushes in der NFL? Fehlanzeige!