Aaron Rodgers hat offenbar über seine Zukunft entschieden. Schon in den kommenden Tagen soll er bei den Pittsburgh Steelers unterschreiben.

Aaron Rodgers wird seine NFL-Karriere wohl wie erwartet bei den Pittsburgh Steelers fortsetzen.

Wie unter anderem die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, habe der 41-Jährige die Franchise aus Ohio darüber in Kenntnis gesetzt, noch vor dem Minicamp der Franchise in der kommenden Woche seinen Vertrag zu unterschreiben.

Demnach wird Rodgers einen Einjahresvertrag in Pittsburgh unterzeichnen. Pikant: Direkt in Woche eins treffen die Steelers auswärts auf Rodgers' Ex-Team New York Jets, für den Superstar kommt es also zur schnellen Rückkehr an alte Wirkungsstätte.